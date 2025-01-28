"آسف على أي خطأ!" .. نيمار يعتذر لنجوم الهلال ويدعو علي البليهي للسفر إلى البرازيل

لفتة رائعة من نيمار مع نجوم نادي الهلال..

حرص النجم نيمار دا سيلفا جونيور، على إلقاء كلمة أمام نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ وذلك بعد رحيله عن قلعة الزعيم بشكل رسمي.

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الهلال أعلن في الساعات الأولى من فجر أمس الثلاثاء، فسخ عقد نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم بـ"التراضي"؛ بعد عامٍ ونصف فقط من الانضمام إليه.

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وبعد الرحيل عن الزعيم الهلالي.. توصل اللاعب البالغ من العمر 32 سنة، إلى اتفاق مع نادي طفولته سانتوس، للانضمام إليه في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

وبدأ نيمار جونيور مسيرته الكروية في نادي سانتوس؛ قبل الرحيل إلى أوروبا في عام 2013 من بوابة برشلونة، والذي مثّله لمدة 4 سنوات، لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان، ثم الهلال في صيف 2023.