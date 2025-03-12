"بعض الهلاليين يصورون أنفسهم أنهم ملائكة!" .. زلة لسان سالم الدوسري تفتح أبواب السخرية عليه

سالم الدوسري أصبح عنوانًا للإثارة مؤخرًا..

تعرض سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لسخرية شديدة؛ بسبب "زلة لسان" بعد مواجهة باختاكور الأوزباكي.

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الهلال فاز (4-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

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بهذه النتيجة.. عوض الزعيم الهلالي خسارته أمام باختاكور ذهابًا، بهدف مقابل لا شيء في أوزباكستان؛ ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.