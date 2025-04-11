كواليس مفاوضات الهلال "الفاشلة" مع محمد صلاح .. وموقف الأهلي من بيع جابري فيجا!

تفاصيل جديدة عن ميركاتو السعودية الساخن..

لا يزال العالم أجمع، يُراقب تطورات سوق الانتقالات السعودي؛ في ظل الطفرة الرياضية الهائلة، التي تشهدها البلاد.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير من عام 2023.

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وأعقب رونالدو.. قدوم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي؛ أبرزهم: "ساديو ماني (النصر)، كريم بنزيما (الاتحاد) ورياض محرز (الأهلي)"، إلى جانب نيمار دا سيلفا جونيور، الذي لعب عامًا ونصف في صفوف الهلال، قبل العودة إلى نادي طفولته سانتوس، وغيرهم الكثير.