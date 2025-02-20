وسط غضب الهلال منه .. مايكل إيمينالو يحضر مفاجأة كبرى للأندية في الموسم الجديد

إيمينالو يواصل عمله بشكلٍ طبيعي استعدادًا للموسم الجديد..

مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة السعودية المحترفة؛ كان مثار جدل الشارع الرياضي، خلال الأيام القليلة الماضية.

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تحول إيمينالو لأن يصبح مثارًا للجدل، في الشارع الرياضي السعودي؛ جاء بسبب الهجوم الكبير من نادي الهلال ومدربه جورج جيسوس، عليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال وجيسوس هاجما المدير الرياضي للرابطة السعودية، بعد مزاعم تعرض الفريق لـ"ظلم تحكيمي"؛ حيث تم ربط ذلك بتصريحات إيمينالو، الذي تحدث فيها عن أن الزعيم سيواجه العديد من التحديات.