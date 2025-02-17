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Fahad bin Nafel - Fahed Al Mofarij - Al Hilal Fanssocial gfx/ Getty Images
أحمد فرهود

"تصريح جويدو فينجا يبرئ إدارة فهد بن نافل من اتهامات الكذب!" .. كواليس مثيرة في أزمة بيان الهلال

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كواليس مثيرة وراء بيان نادي الهلال الناري..

لا صوت يعلو على "بيان" نادي الهلال، الذي أصدره بعد التعادل مع الرياض (1-1)، في الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الهلال ومدربه المخضرم جورج جيسوس فتحا النار على التحكيم، مع إدعاءات بمحاولة "تعطيل" الفريق الأزرق عن قصد، وذلك بالاستشهاد بتصريحات مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة السعودية المحترفية.

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إيمينالو سبق وصرح بأن الزعيم الهلالي سيواجه التحديات "مستقبلًا"، معتبرًا أن ذلك سيكون في مصلحة دوري روشن السعودي؛ لأنه سيشعل المنافسة على اللقب، بين أكثر من فريق.