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Erling Haaland Omar Marmoush Hilal Manchester CityGetty
محمود خالد

الهلال ومانشستر سيتي | هالاند شاهد على "إنقاذ تاريخي" .. ومرموش استفز الزعيم فرد عليه بقسوة!

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ماذا قدم هالاند ومرموش في ليلة وداع السيتي لمونديال الأندية؟

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، منافسات كأس العالم للأندية 2025، من دور الـ16، بعدما فجر الهلال واحدة من كبرى مفاجآت البطولة، بإقصاء كتيبة جوارديولا من المونديال، بنتيجة (4-3).

وكان ملعب كامبينج وورلد، شاهدًا على رباعية تاريخية للهلال في مرمى مانشستر سيتي، والذي سجل ثلاثيته عن طريق بيرناردو سيلفا وإرلينج هالاند وفيل فودين، بينما رد الزعيم بأقدام ماركوس ليوناردو "هدفين" ومالكوم وخاليدو كوليبالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقرر المدرب جوارديولا، مباغتة الهلال، بمشاركة إرلينج هالاند "أساسيًا"، مع انتظار الدفع بالمصري عمر مرموش إلى الشوط الإضافي الأول، ليحل بديلًا لزميله النرويجي.

ماذا قدم الثنائي مرموش وهالاند في مباراة الهلال ومانشستر سيتي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

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