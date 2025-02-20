"مع الهلال ولدنا الله يصلحه وولدكم الله يأخذ عمره!" .. سخرية من رئيس الانضباط واتهامات باستهداف النصر بسبب رونالدو

جدل كبير في الشارع السعودي بسبب عقوبات "الانضباط"..

لا صوت يعلو حاليًا في الوسط الرياضي السعودي، على عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، ضد نادي الهلال ومدربه جورج جيسوس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

"الانضباط" عاقبت الهلال بغرامة مالية تقدر بـ80 ألف ريال سعودي، وجيسوس بـ20 ألفًا؛ على خلفية بيان الأول وتصريح الثاني، اللذين هاجما فيهما التحكيم، ولمحا إلى وجود نية لـ"عرقلة" الفريق الأول لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بيان الزعيم وتصريح مدربه جاءا بعد التعادل (1-1) مع الرياض، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.