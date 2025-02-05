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Al Hilal Fans - Ali Al BulayhiGetty Image/ GOAL AR
أحمد فرهود

"الأجانب مصدومين بسبب البليهي واللاعب بريء من واقعة الثلاجة!" .. كواليس غرفة ملابس الهلال

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البليهي يعيش مرحلة صعبة في مسيرته الكروية..

لا صوت يعلو في نادي الهلال حاليًا، على "أزمة" النجم الدولي المخضرم علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

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البليهي البالغ من العمر 35 سنة، يعيش واحدًا من أسوأ مواسمه عبر مسيرته الكروية بالكامل؛ مع ارتكابه العديد من الأخطاء في مباريات الزعيم الهلالي.

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ويتلقى المدافع المخضرم "صافرات الاستهجان" من الجماهير الهلالية، في كل مباراة تقريبًا مؤخرًا، إلى جانب اتهامه بالدخول في "خلافات" مع جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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