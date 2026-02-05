تقاليد الهلال "لا تُمس": هاجموا التورنيدو سالم في وقت يستحق به الصبر .. وناصر الدوسري يواصل "بصمته العالمية" أمام الأخدود!

"ليلة هلالية مثالية" عاشتها كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي اليوم الخميس، على ملعب الأخدود، ليس لأنها شهدت الظهور الأول للوافد الجديد النجم الفرنسي كريم بنزيما فحسب، لكن للمستوى الفني بشكل عام الذي ظهر به الزعيم.

الموج الأزرق هز شباك أصحاب الأرض الليلة "الأخدود" بسداسية نظيفة، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

السداسية سجل منها بنزيما "هاتريك" في الدقائق 31، 60 و64، فيما تولى مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري "هدفين" مسؤولية تسجيل الثلاثية الأخرى في الدقائق 70 و74 و3+90 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 50 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بثلاث نقاط على الأهلي "الوصيف"، فيما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة الـ16 في المركز الـ14.

بخصوص ليلة النجم الفرنسي كريم بنزيما، يمكنك الاطلاع على التفاصيل من هنا، وفي السطور التالية دعنا نخصص الحديث عن بقية ملامح تلك المواجهة..