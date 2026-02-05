Goal.com
مباشر
Salem Al Dawsari Simone Inzaghi Hilal GFXGOAL AR
زهيرة عادل

تقاليد الهلال "لا تُمس": هاجموا التورنيدو سالم في وقت يستحق به الصبر .. وناصر الدوسري يواصل "بصمته العالمية" أمام الأخدود!

أبرز ملامح انتصار الهلال بسداسية أمام الأخدود..

"ليلة هلالية مثالية" عاشتها كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي اليوم الخميس، على ملعب الأخدود، ليس لأنها شهدت الظهور الأول للوافد الجديد النجم الفرنسي كريم بنزيما فحسب، لكن للمستوى الفني بشكل عام الذي ظهر به الزعيم.

الموج الأزرق هز شباك أصحاب الأرض الليلة "الأخدود" بسداسية نظيفة، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

السداسية سجل منها بنزيما "هاتريك" في الدقائق 31، 60 و64، فيما تولى مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري "هدفين" مسؤولية تسجيل الثلاثية الأخرى في الدقائق 70 و74 و3+90 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 50 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بثلاث نقاط على الأهلي "الوصيف"، فيما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة الـ16 في المركز الـ14.

بخصوص ليلة النجم الفرنسي كريم بنزيما، يمكنك الاطلاع على التفاصيل من هنا، وفي السطور التالية دعنا نخصص الحديث عن بقية ملامح تلك المواجهة..

  • انسوا الماضي .. وأهلًا بـ"هلال إنزاجي"

    لطالما تعرض الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، للهجوم من قبل جماهير ناديه ونجومه السابقين، وعلى رأسهم بالطبع الأسطورة سامي الجابر.

    هذا الهجوم تارةً لاعتماده على طرق دفاعية، وأخرى للتعويل على التحولات الهجومية للوصول لشباك الخصوم، ناهيك عن إهدار الفرص الكثير بقيادة ثنائي الهجوم الأوروجواياني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

    صحيح أن شركة الهلال لم تُلب لإنزاجي مطالبه في الميركاتو الشتوي المنقضي، خاصةً فيما يتعلق بالظهير الأيمن بعد رحيل البرتغالي جواو كانسيلو إلى برشلونة، لكنها أصلحت العيب الأكبر بضم كريم بنزيما.

    هنا مع "الحكومة" النصف فرصة تتحول إلى هدف .. حالة الهلال الجديدة تلخصها إحصائية المباراة، حيث ثمانية فرص محققة للزعيم، سجل منها ستة أهداف، بعدما كان يصنع الكثير والغالبية تُهدر.

    الأخدود لم يكن بالخصم الشرس، لكن هذا لا ينفي "الطفرة" التي يشهدها أداء الزعيم ككل ليس فقط في الشق الهجومي واستغلال الفرص، بل حتى في شكل سالم الدوسري الجديد.. بالمختصر من اتهموا إنزاجي بـ"الجمود الفكري" أدركوا الليلة أنها فقط "مسألة وقت وأدوات"!

    • إعلان

  • سالم الدوسري يستحق "الصبر"

    بالحديث بشكل خاص عن قائد الهلال سالم الدوسري، فقد شارك في لقاء الليلة أمام الأخدود في عمق الملعب أو ما يعتبر بـ"المهاجم الثاني" بجوار كريم بنزيما.

    هذا الوضع كان على الورق، في وقت صال وجال به "التورنيدو" في كافة مراكز الملعب تقريبًا، تارةً رأس حربة، أخرى جناح، مرة ثالثة وسط ملعب، وأحيانًا يسقط حتى الدفاع لبدء الهجمة، وقد قدم مباراة جيدة للغاية.

    لكن بالتركيز على بصمته الهجومية، فقد كان أحد أنشط اللاعبين داخل منطقة الجزاء وحولها، في ظل سقوط كريم بنزيما للخلف، إلا أنه ارتدى زي الثنائي نونيز وليوناردو وتكفل بإهدار الفرص المحققة، وهو بالطبع ما لا يتقبله الجمهور نهائيًا!

    ثلاث فرصة محققة أهدرها الدوسري أمام مرمى الأخدود، سواء للإطاحة بالكرة أعلى العارضة أو لتسديدها في متناول حارس الأخدود ودفاعه.

    التعامل بهذا السوء أمام مرمى الخصوم، لم يكن يعيب الدوسري من قبل، ما عرضه لهجوم الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن ينجح في الأخير في إحراز الهدفين الخامس والسادس.

    لكن مهاجمو صاحب الـ34 عامًا هؤلاء نسوا أنه لا يزال يتأقلم مع وضعه الجديد في تشكيل سيموني إنزاجي كجناح حر .. لذا يحتاج لبعض الوقت، ووجود بنزيما بجواره من شأنه أن يرفع عنه ضغط سوء إنهاء الهجمات بعض الشيء، لحين اعتياد موقعه الجديد.

  • ناصر الدوسري .. صاحب البصمة العالمية!

    صاحب الـ27 عامًا، عاد للمشاركة أساسيًا في وسط ملعب الهلال الليلة أمام الأخدود، ليمنحه القدر فرصة وضع "بصمته العالمية"..

    صنع ناصر الدوسري هدف الفرنسي كريم بنزيما الأول في لقاء الليلة بالدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، في أول ظهور لـ"الحكومة" بالقميص الأزرق.

    المفارقة أن اللاعب نفسه هو من صنع أول أهداف البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور مع الهلال قبل عامين تقريبًا..

    نيمار لم يحرز سوى هدف وحيد مع الزعيم، كان في الثالث من أكتوبر 2023 أمام ناساف كارشي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2023-2024.

    ذاك الهدف كان من صناعة ناصر الدوسري بالدقيقة 58 من عمر المباراة، التي انتهت بثلاثية للهلال.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تقاليد الهلال "لا تُمس"

    أخيرًا، لا يمكن أن نغض الطرف عن القضية التي أثارت بعض الجدل قبل لقاء الليلة، أو بالأحرى منذ إعلان انتقال كريم بنزيما إلى الهلال ألا وهي "شارة القيادة"..

    البعض زعم أن الفرنسي سيحصل على الشارة بدلًا من سالم الدوسري، وسيفعل ما عجز عنه نيمار دا سيلفا.

    لكن دخل سالم الدوسري لقاء الليلة حاملًا شارة قيادة الزعيم، ليؤكد أن عادات وتقاليد الهلال "لا تُمس"، إذ يحملها أبناء النادي وليس الأجانب مهما كانت أسماؤهم أو نجوميتهم في عالم الساحرة المستديرة.

دوري أبطال آسيا النخبة
شباب أهلي دبي crest
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
0