"فوجئت بثلاثي الهلال أمام ريال مدريد" .. إنزاجي يكشف موقف ميتروفيتش قبل مواجهة سالزبورج

الهلال يقدم مستويات رائعة في مواجهة الريال..

أصبح فريق الكرة بنادي الهلال، حديث العالم، بعدما أجبر ريال مدريد على التعادل بهدف لمثله، في مباراة شهدت ندية كبيرة، وتألقًا من قِبل لاعبي "الزعيم" في مستهل المشوار ببطولة مونديال الأندية.

وعلى ملعب هارد روك، تقدم الريال عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، فيما تمكن روبن نيفيش من التعادل للهلال من علامة الجزاء في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة أكثر من فرصة هلالية محققة، كما تمكن رينان لودي من التوقيع على هدف في الشوط الأول، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما نجح الحارس ياسين بونو في إنقاذ فريقه من هدف قاتل للميرينجي، بعدما تصدى لجزائية فالفيردي.