ما فعله يخجل منه رجل أربعيني ويقوده للانتقال إلى الهلال .. ردود الفعل على محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وباريس

كيف تفاعل الجمهور على أداء محمد صلاح أمام باريس؟

على عكس سير أحداث المباراة تمامًا، حقق ليفربول الفوز أمام باريس سان جيرمان بهدف نظيف، على استاد الأمراء، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

الفريق الباريسي قدم مباراة رائعة، لكن لاعبوه تسابقوا على إهدار الفرص، وسط تألق كبير من حارس الضيوف أليسون بيكر.

لكن الساحرة المستديرة قررت الابتسام للفريق الإنجليزي، إذ سجل لاعبه البديل هارفي إليوت هدف الفوز في الدقيقة 87 من عمر المباراة، مع أول لمسة له للكرة بعد نزوله.

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وبتخصيص الحديث عن الجناح المصري محمد صلاح، فلم يكن حاله أفضل من حال فريقه، إذ قدم مباراة بعيدة عن تألقه المعهود، حتى قرر مدربه أرني سلوت تغييره قبل النهاية بأربع دقائق فقط.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ردود الفعل على ما قدمه صلاح مع ليفربول أمام باريس..