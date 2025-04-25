"لا احتفالية رونالدو أو تهديدات الـ90 دقيقة أفادوا بشيء!" .. الهلال يعبث بتاريخ جوانغجو واحذر يا جيسوس من تمرد نجمك المستمر

الهلال يرعب جميع منافسيه بسباعية مبهرة..

"ملك الليل عرش المجد".. شعار رفعه جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وغطى به مدرجات ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، خلال مواجهة جوانغجو إف سي الكوري الجنوبي، مساء اليوم الجمعة.

هذه التحفة التي تم رفعها في المدرجات؛ كان لزامًا على نجوم نادي الهلال، أن يطبقوها فوق أرضية الملعب، ضد الفريق الكوري الجنوبي.

وبالفعل.. كان نجوم الهلال عند حسن الظن، بل وأكثر من ذلك؛ حيث اكتسحوا جوانغجو إف سي بنتيجة (7-0)، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجوم الهلال أنهوا الشوط الأول بنتيجة (3-0)؛ بواسطة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وماركوس ليوناردو وسالم الدوسري، في الدقائق 6 و25 و33 - على التوالي -.

وفي الشوط الثاني.. أضاف نجوم الزعيم أربعة أهداف أخرى؛ عن طريق أليكساندر ميتروفيتش ومالكوم دي أوليفيرا وناصر الدوسري وعبدالله الحمدان، في الدقائق 55 و79 و84 و86.

وبهذه النتيجة.. صعد الهلال إلى نصف نهائي مسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025؛ حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي ضد بوريرام يونايتد التايلاندي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد اكتساح الهلال لنظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم الجمعة..