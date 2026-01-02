الهلال يوافق على هذا الأمر! .. الكشف عن تفاصيل مفاوضات إنتر للتعاقد مع جواو كانسيلو

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" مساء اليوم الجمعة، عدم ممانعة نادي الهلال في انتقال ظهيره الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، إلى العملاق الإيطالي إنتر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

الصحيفة الإيطالية الشهيرة أشارت إلى أن الهلال، مستعد لتحمل 60% من راتب اللاعب؛ من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى إنتر، بشكلٍ رسمي.

وكشفت الصحيفة عن أن المفاوضات الجارية حاليًا؛ تتمثّل في صيغة الصفقة نفسها، وهل ستكون "إعارة جافة أم مع خيار الشراء".

بمعنى.. هل سينتقل كانسيلو إلى إنتر، لمدة 6 أشهر فقط حتى 30 يونيو 2026، ثم يعود إلى الهلال؛ أم سيكون هُناك بند يعطي الحق للعملاق الإيطالي بشرائه نهائيًا في الصيف القادم، مقابل مبلغ مالي محدد.

أيضًا.. هُناك مفاوضات عن إمكانية شراء إنتر لعقد كانسيلو بالكامل، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ لكن مع إدخال مدافع العملاق الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي في الصفقة، لتقليل القيمة المالية.

واسم أتشيربي ارتبط بنادي الهلال كثيرًا، ولا يزال يتردد إلى الآن؛ رغم نفي فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، طلب المدرب التعاقد مع هذا اللاعب.