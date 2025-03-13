"كفاية اختراعات!" .. اللوائح تؤكد صحة الاتهامات النصراوية وتورط "الآسيوي" في مجاملة الهلال

الاتحاد الآسيوي يشعل أزمة كبرى..

أثار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الجدل"، اليوم الخميس؛ بعد كشفه عن ملامح قرعة دور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي، يشهد تواجد ثلاثة أندية سعودية؛ هي: "الهلال، النصر والأهلي".

وإلى جانب هذا الثلاثي السعودي، صعد إلى دور ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة الآسيوية؛ كل من السد القطري، جوانغجو إف سي الكوري الجنوبي، بوريرام يونايتد التايلاندي، والثنائي الياباني يوكوهاما مارينوس وكاواساكي فرونتال.