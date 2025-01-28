"خطأ غير مبرر!" .. اعتراف مثير من لجنة الحكام في لقطة ناتشو "الجدلية" بقمة الهلال والقادسية

لقطة أثارت غضب الهلاليين كثيرًا..

لا تزال أصداء مباراة الهلال والقادسية، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، مستمرة حتى الآن.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال سقط في فخ الخسارة (1-2) أمام مستضيفه القادسية، مساء يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه الهزيمة؛ جمدت رصيد الهلال عند النقطة 43، في "صدارة" دوري روشن السعودي؛ ولكن بفارق الأهداف فقط عن نادي الاتحاد "الوصيف".

ومن ناحيته.. اقترب نادي القادسية خطوة من الهلال والاتحاد؛ حيث رفع رصيده إلى النقطة 37، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن، للموسم الرياضي الحالي.