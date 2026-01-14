رفض طلب الحمدان ورحب بعرض الشباب .. الهلال يُلبي رغبة المالكي ويحسم صفقة الخليج الثنائية

استجاب الهلال لرغبة عبد الإله المالكي فسخ العقد بالتراضي والسماح له بخوض تجربة جديدة تمنحه المزيد من الوقت على أرض الملعب، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب سيموني إنزاجي هذا الموسم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الهلال والمالكي اتفقا بالفعل على فسخ العقد الرابط بينهما بالتراضي، مشيرة إلى أن اللاعب السعودي بات قريبًا من الانضمام إلى نادي الدرعية الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث سيُوقع على عقد يمتد لموسم ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي حال موافقة الطرفين.

المالكي كان قد انضم إلى الهلال في يناير 2022 عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، حيث وقع معه النادي مجانًا في البداية ومن ثم اشترى المدة المتبقية في عقده مع العميد.

ومنذ انتقاله إلى الهلال، عانى اللاعب من تراجع مشاركاته بسبب الإصابات، حيث لم يظهر سوى في 17 مباراة فقط، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، لتُعد هذه الفترة الأقل من حيث عدد المشاركات طوال مسيرته الاحترافية.

وخلال تلك المرحلة، خرج المالكي معارًا إلى نادي الاتفاق لموسم واحد (2024-2025)، شارك خلاله في 23 مباراة، ساعيًا لاستعادة حساسية المباريات والاستمرارية.

ورغم محدودية مشاركاته مع الهلال، سواء لأسباب فنية أو نتيجة تعرضه لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن اللاعب عايش فترة حافلة بالإنجازات، حيث تُوّج بلقب الدوري السعودي موسم 2023-2024، إضافة إلى الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين في موسمي 2022-2023 و2023-2024.

أما في الموسم الحالي، فقد اقتصرت مشاركات المالكي على 6 مباريات فقط في مختلف المسابقات، بإجمالي 263 دقيقة.