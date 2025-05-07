وسط صراع الهلال والأهلي لضمه! .. تطور "مهم" في مستقبل نجم النصر الدولي

فصل جديد في مستقبل نجم النصر..

لا يزال مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام السعودية؛ بالتزامن مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي الحالي.

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النصر من المتوقع أن يشهد الكثير من التغييرات، في الميركاتو الصيفي القادم؛ بعد خيبات الأمل المتواصلة، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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آخر هذه الخيبات النصراوية؛ كانت توديع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، بعد الخسارة (2-3) أمام كاواساكي فرونتال الياباني، في المربع الذهبي؛ قبل أن يذهب اللقب في النهاية، إلى النادي الأهلي.