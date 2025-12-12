Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
أحمد رفعت

"سيتم نقل ملكية الهلال في هذا الموعد" .. تفاصيل اقتراب شركة "رئيس سابق" من الاستحواذ على الاتحاد!

اعرف على آخر تطورات نقل ملكية أندية صندوق الاستثمارات العامة إلى شركات أخرى

بدأ صندوق الاستثمارات العامة في التحرك بجدية، نحو نقل ملكية أندية بعض الأندية التي يمتلكها إلى شركات استثمارية جديدة، وذلك في خطوة جديدة سيتخذها الصندوق.

وكان صندوق الاستثمارات قد أعلن بشكل رسمي خلال يونيو 2023، عن استحواذه على 4 أندية سعودية وهي "الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي".

    نقل ملكية الهلال إلى الوليد بن طلال

    فجّر الصحفي أحمد العجلان مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل نادي الهلال، بعدما كشف عن تحركات كبيرة قد تغيّر خريطة ملكية النادي خلال الفترة المقبلة.

    وأعلن العجلان عبر حسابه في منصة "إكس" أن الأمير الوليد بن طلال، الذي يُعد الداعم الأبرز للزعيم في السنوات الأخيرة، بات على أعتاب الاستحواذ الكامل على النادي، من خلال صفقة ضخمة يجري العمل عليها بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة.

    وأشار الصحفي المعروف بقربه من البيت الهلالي إلى أن الأمير الوليد يستعد للإعلان رسميًا عن هذه الخطوة خلال شهر ديسمبر الجاري، في وقت يمتلك فيه صندوق الاستثمارات العامة حاليًا نسبة 75% من ملكية الهلال.

  • متى سيتم نقل ملكية الهلال؟

    الإعلامي وليد الفراج كشف عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن، عن تفاصيل نقل ملكية الهلال إلى شركة المملكة القابضة، التي يمتلكها رجل الأعمال الوليد بن طلال.

    وقال الفراج: "قبل نهاية ديسمبر الحالي، سيبدأ في بيع الأندية التي استحوذ عليها السنوات الماضية، وسيكون أول نادي هو الهلال، الذي سينتقل إلى ملكية خاصة إلى الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة".

    وأضاف: "سيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال نهاية شهر ديسمبر الحالي، على أن يبدأ الأمر في يناير 2026".

    وواصل: "هذا القرار سيجعل ميزانية الهلال مختلفة، وقراراته أيضًا مختلفة ومستقلة، وبالتالي سيكون الموسم الجديد الزعيم حرية حركة في التعاقدات".

  • "الاتحاد التالي بعد الهلال"

    وقال الفراج: "النادي الثاني بعد الهلال سيكون الاتحاد، وهناك مفاوضات بين صندوق الاستثمارات العامة وبعض المستمثرين، وهناك أنباء عن شركة سعودية قابضة كبيرة موجودة في جدة، وهي أحد أهم المستثمرين في نادي الاتحاد".

    ورد الإعلامي عبد الله فلاتة قائلًا: "حسب علمي بأن الشركة التي تُريد أن تستحوذ على نادي الاتحاد، لشخص كان يتولى رئاسة النادي في وقت سابق".

    وأضاف: "وهناك شركة أجنبية تحاول أن تستحوذ على نادي الاتحاد، وهناك تنافس بشكل كبير بينهما".

  • "الاتحاد أول من جاء بلاعبين عالميين بالسعودية"

    فلاتة تحول للحديث عن جلب اللاعبين العالميين في الدوري السعودي، حيث قال: "أول من جاء بلاعبين عالميين في الكرة السعودية كان نادي الاتحاد خلال السبعينيات، وبعد ذلك الأندية السعودية تعاقدت مع نجوم عالميين، حيث ضم الهلال الأسطورة البرازيلي ريفيلينو".

    وأنهى حديثه قائلًا: "وأول من ضم لاعبين تونسيين كان الاتحاد أيضًا، بضم توفيق بلغيث، وأيضًا تميم الحزامي، والذي لعب في مارسيليا الفرنسي، وغيرهم من النجوم، وبعدها ضمت الأندية السعودية نجوم الكرة التونسية".

  • موسم الاتحاد 2025-26

    استهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم موسمه 2025-2026 بداية متذبذبة، بعدما فقد لقب كأس السوبر السعودي مع صافرة الانطلاقة. وجاء خروج العميد مبكرًا إثر خسارته أمام النصر بنتيجة (1-2) في نصف النهائي.

    وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 9 مباريات، تمكن خلالها من تحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم. وتعرض الفريق لخسارتين متتاليتين أمام الهلال والأهلي في الجولتين السادسة والثامنة، بالإضافة إلى سقوطه أمام النصر في الجولة الرابعة.

    وعلى الصعيد القاري، لم تكن بداية الاتحاد في بطولة النخبة الآسيوية بالشكل المأمول؛ إذ خسر أول مواجهتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بفوزين كبيرين على الشرطة العراقي (4-1) والشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة. إلا أن الفريق عاد وتلقى خسارة ثقيلة أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2) في الجولة الخامسة.

    ورغم تذبذب النتائج في البطولات الأخرى، نجح الاتحاد في رسم مسار مختلف بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع نادي الخلود في مواجهة مرتقبة.

