ارتبط بالهلال والاتحاد سابقًا .. نجم بايرن ميونخ يفضل السعودية على ليفربول و"الصفقة قد تتم بهذا المبلغ"!

قد يلعب في الدوري السعودي قريبًا..

اسم عالمي كبير أصبح مرشحًا الآن وبقوة؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى النصر، في يناير من عام 2023.

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وبعد رونالدو.. جاءت العديد من الأسماء العالمية إلى دوري روشن السعودي بالفعل؛ أبرزها: "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر) ورياض محرز (الأهلي)"، كما لعب النجم نيمار جونيور في صفوف الهلال لمدة عامٍ ونصف، قبل العودة إلى فريق طفولته سانتوس.