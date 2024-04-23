الهلال اختفى في غمضة عين وظهور نيشيمورا الجديد .. ردود فعل النكسة الآسيوية

الهلال يودع الحلم الآسيوي الكبير..

ليلة حزينة عاشها نادي الهلال السعودي وجماهيره؛ بعد ضياع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الهلال أقوى المرشحين للقب الآسيوي، لم يستطع تعويض خسارته "ذهابًا" أمام نادي العين في الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل أربعة؛ من أجل التأهل.

واكتفى الزعيم الهلالي، بالفوز "إيابًا" على العين، في العاصمة السعودية الرياض، بهدفين مقابل واحد؛ لتكون النتيجة الإجمالية انتصار الفريق الإماراتي (5-4).

وهُناك عوامل كثيرة ساهمت في ضياع الحلم الآسيوي من الهلال؛ بداية من إصابة المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وصولًا إلى الأداء المخيب "ذهابًا"، وضياع العديد من الفرص "إيابًا"، بالإضافة إلى تألق نجوم الفريق الإماراتي، وظهورهم بشكل أكثر من رائع في المباراتين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، ردود فعل الإعلاميين والجماهير؛ بعد خروج نادي الهلال أمام العين، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا..