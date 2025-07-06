من منافس الهلال إلى نجم الدوري الإيطالي .. 3 خيارات بديلة في حالة فشل صفقة أوسيمين!

حظوظ ميتروفيتش في البقاء مع الهلال تتضاءل..

لا تزال إدارة الهلال تضع هدفًا رئيسًا في الانتقالات الصيفية، وهو التعاقد مهاجم أجنبي جديد، خاصة بعدما تعالت أسهم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، في الرحيل عن قلعة الزعيم.

وشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بتدعيمات قليلة، بعد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، والمدافع علي لاجامي، فضلًا عن استعارة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والذي شارك في مباراة فلومينينسي بربع النهائي، فقط، قبل إنهاء الإعارة.

وحسم الهلال صفقة الجناح الشاب عبد الكريم دارسي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 مواسم، إلا أن عقد اللاعب لا يزال ساريًا مع الأهلي حتى سبتمبر المُقبل.