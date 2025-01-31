"النصر يغير خطته ويرفض التفريط في نجمه!" .. كواليس ساعات الميركاتو الأخيرة

النصر اتخذ قرارًا حاسمًا في الساعات الأخيرة..

حسم مسؤولو نادي النصر، مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد التعاقد مع المهاجم الكولومبي جون دوران.

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النصر تعاقد مع دوران، مساء اليوم الجمعة، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا؛ وبعقد لمدة 5 سنوات ونصف، حتى 30 يونيو 2030.

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وحسب جميع المصادر العالمية، كلفت صفقة التعاقد مع المهاجم الكولومبي، خزينة نادي النصر مبلغ 90 مليون يورو "77 مليونًا (ثابت)، و13 مليونًا (متغيرات)".

التعاقد مع جون دوران؛ جاء بعد أن تخلى النصر عن نجمه أندرسون تاليسكا، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"؛ لمصلحة نادي فنربخشه.