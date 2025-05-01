"رد على مطالبات رحيله بطريقة غير مباشرة" .. ماجد الجمعان يكشف عن خطة النصر ويوجه رسالة قوية للجمهور

غضب نصراوي كبير بعد وداع الآسيوية..

خرج ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، عن صمته الذي لازمه طوال الساعات الماضية؛ وذلك عقب توديع الفريق الأول، حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة".

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النصر ودع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه؛ عندما سقط (2-3) أمام كاواساكي فرونتال الياباني، مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي النسخة الحالية "2024-2025".

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ومن ناحيته.. تأهل كاواساكي إلى المباراة النهائية لمسابقة النخبة الآسيوية؛ حيث سيضرب موعدًا مع عملاق جدة الأهلي، الذي صعد على حساب نادي الهلال.