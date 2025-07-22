اتفاق رونالدو وجيسوس .. سلبية واحدة وسط فوائد عديدة وأبرز الحلول لتعويض هداف النصر

المدرب واللاعب اتفقا على غياب الأخير عن 25% من مباريات النصر

تعاقد النصر مع المخضرم جورج جيسوس لقيادته خلال الموسم الجديد، وذلك بعد أشهر قليلة من رحيله عن تدريب الهلال، وقد كشف المدرب صراحة أن اتصالًا من كريستيانو رونالدو كان كفيلًا بإقناعه بقبولة تلك المهمة الصعبة.

التقارير الصحفية كشفت عن اتفاق المدرب مع النجم البرتغالي على عدم لعبه جميع مباريات الموسم القادم، بل سيغيب عن 25% منها لمنحه الوقت اللازم للراحة والاستشفاء وليكون جاهزًا تمامًا للمباريات الكبيرة والحاسمة.

وأوضحت تلك التقارير أن مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2 خارج ملعبه ستكون ضمن المباريات المرشحة لعدم تواجد رونالدو خلالها، رغم وجود بعض الآثار السلبية لذلك على صعيد التسويق والشعبية.

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نستعرض معًا فوائد ذلك الاتفاق لجميع الأطراف والسلبية الوحيدة به، وكذلك الحلول المتاحة من داخل وخارج النصر لتعويض هدافه في المباريات التي لن يخوضها ..