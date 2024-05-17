النصر ضد الهلال | أندرتيكر يرفض السقوط في ريسلمانيا.. والاتحاد المُستفيد الأكبر!

الهلال ينتزع تعادلًا مع النصر في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي..

SHAHID

لم يحتج النصر لأكثر من 24 ثانية، ليسجل أوتافيو الهدف الأسرع في دوري روشن السعودي، هذا الموسم، بينما منح خطأ كارثي من ساديو ماني، قبلة الحياة للهلال، في إدراك التعادل من علامة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مباراة الديربي التي أقيمت على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

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النصر قدم شوطًا أول رائعًا، فما أن يبدأ الهلال في الهجوم، حتى تجد تكتلًا دفاعيًا يصل إلى 6 لاعبين، ثم تحركات هجومية رائعة من خلال ساديو ماني وأوتافيو، ولكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني، حيث ظهر الهلال بشكل أفضل وهدد مرمى الحارس أوسبينا في أكثر من مناسبة، وتراجع الآداء النصراوي شيئًا فشيئًا أمام الهجمات الهلالية، التي لاقت آداءً متميزًا من الحارس الكولومبي، بينما ساهم خطأ ماني في خطف هدف التعادل من الأزرق، ليحافظ على آماله في إنهاء الموسم دون هزيمة.

وواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عجزه عن هز شباك الهلال في الدوري السعودي، بل وأضاع العديد من الفرص المحققة، أبرزها في الدقيقة 27، فيما رد الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بهدف التعادل الهلالي من ركلة جزاء، والذي لن يؤثر كثيرًا على سباق هدافي الدوري، الذي يتصدر رونالدو برصيد 33 هدفًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل نادي النصر مع الهلال، مساء اليوم الجمعة..