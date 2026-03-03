حرب النصر لن تتكرر: لا يهم صفقة كريم بنزيما أو أزمة مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود.. الاتحاد يرفض "الوقيعة" مع الهلال!

ما يحدُث بين ناديي الهلال والاتحاد، في الأسابيع القليلة الماضية؛ يجعلنا نتساءل: "هل شاهدنا هذا السيناريو سابقًا؟!".

الهلال خطف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وبعقدٍ لمدة عام ونصف.

ومؤخرًا.. قيل إن الاتحاد يستعد لتقديم شكوى ضد نادٍ كبير؛ قام بالتفاوض مع ثنائي الفريق مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود، في الفترة المحمية من عقوديهما.

وتردد أن هذا النادي هو الزعيم الهلالي؛ قبل أن يخرج أكثر من إعلامي مقرب من عملاقي الرياض وجدة، ليؤكدوا عدم تقديم العميد الاتحادي أي شكوى.

وإذا ما نظرنا إلى هذا السيناريو الهلالي، من صفقة بنزيما إلى أنباء التفاوض مع الشنقيطي والعبود؛ فهذا سيعيدنا إلى ما حدث بين الاتحاد والنصر، خلال السنوات القليلة الماضية.

وسنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، سيناريو الاتحاد والنصر "الشبيه" بما يحدُث مع الهلال حاليًا؛ مع فارق التعامل في الأزمتين..