"البرتغالية" تورط جيسوس: سيناريو مخيف يعجّل برحيل مدرب النصر .. وهذا الفيصل القانوني في شكوى الهلال!

بينما يلوّح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، برحيل "محتمل" عن قلعة العالمي، بسبب أزمة عدم توفير متطلبات الفريق بشأن الصفقات الشتوية، يبدو أن هناك "سيناريو مظلم"، قد يعجّل برحيل جيسوس، دون انتظار تقديم استقالته، أو انتهاء موسمه مع فارس نجد، دون تجديد عقده.

وكشف جيسوس مسبقًا عن حاجته لصفقات جديدة، إلا أن "السيولة المالية" تقف عائقًا أمام تلبية النصر لمتطلباته في الميركاتو الشتوي، فيما تم الاكتفاء بعقد صفقتين؛ وهما العراقي حيدر عبد الكريم، صاحب الـ21 عامًا، والقادم من الزوراء، وعبد الله الحمدان الذي انتقل من الهلال إلى الغريم التقليدي.

    الهلال يرفع شكوى رسمية ضد جيسوس

    ورفعت إدارة الهلال، شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد جورج جيسوس، بعدما أثار مدرب النصر جدلًا كبيرًا ضد ناديه السابق، بشأن تصريحه عن "القوة السياسية".

    القصة تعود إلى يناير الماضي، عقب الخسارة أمام الهلال دوريًا، بنتيجة (1-3)، وأثناء ظهور جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي الشباب، حيث علّق على سؤال بشأن عدم ضغط لاعبي النصر على الحكام، لاحتساب الأخطاء، مثلما يفعل لاعبو الهلال، بقوله إن العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي لدى الزعيم.

    ورغم أن جيسوس قد عاد ليؤكد أنه تم إنساب كلام إليه لم يقله، وأنه ممتن لتجربته مع الهلال، والتي حقق فيها إنجازات، كما لم يقلل من قيمة الزعيم، إلا أن ذلك لم يمنع إدارة الأزرق من تنفيذ ما ذكرته عبر الموقع الرسمي، بأنها ستناشد الجهات المختصة تجاه ما وصفته بـ"افتراءات غير مقبولة"، في ظل النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة، بفضل القيادة الرشيدة، وأنها تطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء للمشروع الرياضي السعودي.

    وعلى إثر ذلك، فإن لجنة الانضباط أمهلت النصر مدة 72 ساعة، للرد على شكوى الهلال، بينما تعكف الإدارة القانونية للأصفر، على الرد قبل انتهاء المهلة المحددة.

  • 3 تفسيرات خلف تصريح "القوة السياسية"

    من جانبه، وضع المستشار القانوني أحمد الشيخي، عبر برنامج "نادينا"، ثلاثة احتمالات وراء ما قاله جورج جيسوس، والتي يمكن أن تؤثر على سير القضية، وهي على النحو التالي..

    * التفسير الأول: يقصد جيسوس وجود تأثير "غير مشروع" من أطراف خارجية، وفي هذه الحالة يتم معاقبته بالإيقاف لمدة سنة.

    * التفسير الثاني: يقصد جيسوس وجود قوى سياسية لها تأثير "مشروع"، مثل وجود شخصيات عامة سياسية من محبي هذا النادي، مثل الأعضاء الذهبيين، الذين يقومون بدعمه، وفي هذه الحالة يتم اعتباره ما قاله بمثابة "إساءة إعلامية" أو إثارة للرأي العام، ويتم توقيع غرامات مالية عليه فقط دون إيقاف.

    * التفسير الثالث: يقصد جيسوس بكلمة "سياسة"، أننها تتعلق بخطة العمل أو سياسة الاسترجاع، أو نظام الإدارة.

    "البرتغالية" تورط مدرب النصر

    في المقابل، أكد الشيخي أنه تواصل مع بعض الزملاء من الناطقين باللغة البرتغالية، وهم محكمون في محكمة "كاس"، وأعطاهم النسخة الرئيسة من تصريحات جورج جيسوس، وجميعهم استبعدوا التفسير الثالث، الذي يتعلق بالتأثير الداخلي أو تفسير الكلمة بـ"خطة العمل الإداري".

    وقال الشيخي إن السياق الذي ذكر فيه التصريح، سيحدد المقصود مما قاله جيسوس، فيما علّق عليه الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، بأن مدرب النصر ذكر ذلك تعليقًا على سؤال عدم اعتراض اللاعبين على قرارات الحكام، ما يعطي مؤشرًا حول الاتجاه نحو "التفسير الأول"، الذي يهدد المدرب البرتغالي بالإيقاف لمدة سنة.

    ونوّه الشيخي بأن معيار الإثبات في القضايا الانضباطية، كما هو متعارف عليه في محكمة كاس، هو "ما لا يدع مجالًا للشك"، أي لا يمكن الحكم على شخص ما بالإدانة، إلا إذا تم التأكد بنسبة تتراوح بين 85 و90%، أما لو كان محل شك، بنسبة 30%، على سبيل المثال، فلا يمكن الحكم فيه بالإدانة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم عقد جلسة استماع، من أجل البتّ في تلك القضية، بالاستماع إلى الأطراف المعنية، دون أن تستغرق وقتًا طويلًا قبل إصدار القرار.

    سيناريو "مُخيف" لبداية تاريخية

    وكان جورج جيسوس قد استهل مشواره مع النصر، ببداية مذهلة في دوري روشن، حيث قاده لتحقيق 10 انتصارات، في أولى "عشر" جولات، وهو أمر لم يسبق لأي فريق تحقيقه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بخلاف تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

    ورغم ذلك، إلا أن قلة الصفقات في الميركاتو الشتوي، قد صنعت جدلًا كبيرًا، بين "إضراب" القائد كريستيانو رونالدو، وعدم مشاركته في مباراة الرياض، اعتراضًا على أزمة التعاقدات، قبل عودته مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية.

    النصر، يحتل وصافة ترتيب دوري روشن، برصيد 46 نقطة، ليأتي خلف الهلال المتصدر، بفارق نقطة وحيدة، فيما يستعد لملاقاة أركاداج التركماني، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، فيما استهل الموسم بـ"فضية" كأس السوبر السعودي، والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، من ثمن النهائي.

