"البرتغالية" تورط جيسوس: سيناريو مخيف يعجّل برحيل مدرب النصر .. وهذا الفيصل القانوني في شكوى الهلال!

بينما يلوّح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، برحيل "محتمل" عن قلعة العالمي، بسبب أزمة عدم توفير متطلبات الفريق بشأن الصفقات الشتوية، يبدو أن هناك "سيناريو مظلم"، قد يعجّل برحيل جيسوس، دون انتظار تقديم استقالته، أو انتهاء موسمه مع فارس نجد، دون تجديد عقده.
وكشف جيسوس مسبقًا عن حاجته لصفقات جديدة، إلا أن "السيولة المالية" تقف عائقًا أمام تلبية النصر لمتطلباته في الميركاتو الشتوي، فيما تم الاكتفاء بعقد صفقتين؛ وهما العراقي حيدر عبد الكريم، صاحب الـ21 عامًا، والقادم من الزوراء، وعبد الله الحمدان الذي انتقل من الهلال إلى الغريم التقليدي.