أحمد فرهود

"هربت من عائلتي وهددتهم ولهذا انتقلت للنصر"! .. ساديو ماني يكشف قصة مثيرة في حياته ورأيه عن كريستيانو رونالدو

رحلة ساديو ماني من الطفولة إلى نادي النصر..

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل مثيرة في حياته الشخصية؛ إلى جانب كواليس انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، صيف عام 2023.

النصر تعاقد مع ماني البالغ من العمر 33 سنة، قادمًا من صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ وبعقدٍ لمدة 3 سنوات كاملة، حتى 30 يونيو 2026.

  • عندما هرب ساديو ماني من عائلته لتحقيق حلمه!

    في البداية.. أكد النجم السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر، على شغفه الكبير بكرة القدم منذ الصغر؛ بدرجة دفعته للهروب من عائلته، عندما كان في سن الـ16 عامًا.

    وعن ذلك يقول ماني في تصريحات مع "كورة بريك": "استيقظت في يومٍ ما الساعة الخامسة فجرًا، وقررت أن أغادر منزلي دون علم عائلتي؛ متجهًا إلى العاصمة السنغالية داكار".

    وأضاف النجم السنغالي: "هذه كانت المرة الأولى التي أرحل فيها عن قريتي.. غبت لمدة أسبوع كامل؛ قبل أن تجدني عائلتي في النهاية".

    وأوضح ماني أن عائلته أعادته إلى القرية مجددًا؛ إلا أنه أخبرهم بأن "المدرسة ليست له"، وأنهم إذا لم يدعموه في تحقيق حلمه بلعب كرة القدم سوف يهرب مجددًا.

    واستطرد ساديو ماني: "قلت لعائلتي بالحرف وقتها؛ أنني لو هربت مجددًا، لن يعثر عليّ أحد هذه المرة".

    وكشف ماني عن أنه أعطى العائلة فرصة لمدة عام واحد فقط، ليستكمل فيها دراسته إرضاءً لهم، قبل أن ينفذ تهديداته بالهروب مجددًا؛ قائلًا: "هذه المرة قاموا بدعمي.. وبدأت مسيرتي الحقيقية".

  • Sadio Mane Al Nassr 2024getty

    لهذا السبب انتقل ساديو ماني إلى نادي النصر!

    وانتقل النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم؛ بالحديث إلى رحيله عن العملاق الألماني بايرن ميونخ والذهاب للمملكة العربية السعودية، صيف 2023.

    وأشار ماني إلى أن وكيله اتصل به، وأخبره بأن المسؤولين عن الرياضة السعودية يريدوه بشدة، وأن البلاد تملك مشروعًا رياضيًا ضخمًا.

    وتابع النجم السنغالي: "وكيلي أخبرني أيضًا أن هُناك خطة سعودية، لجلب أبرز نجوم العالم إلى دوري روشن للمحترفين، وجعل المسابقة من بين الأفضل في العالم؛ إلى جانب استضافة البلاد لبطولة كأس العالم، في السنوات القادمة".

    واعترف ماني أنه تأثر بحديث وكيله، واِقتنع بالمشروع الرياضي السعودي؛ حيث وافق بعدها مباشرة على الانضمام إلى دوري روشن، لتبدأ قصته مع الفريق النصراوي والمستمرة حتى الآن.

  • Sadio Mane Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty/GOAL

    رأي ساديو ماني في كريستيانو رونالدو

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. النجم السنغالي ساديو ماني أعرب عن سعادته الكبيرة، باللعب بجانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم.

    ويقول ماني عن ذلك: "قبل أن أعرف رونالدو شخصيًا؛ كنت أتابعه في التلفزيون فقط، واقرأ الكثير من الأخبار عن احترافيته وعقليته وجديته عبر وسائل الإعلام".

    وواصل النجم السنغالي حديثه: "وعندما جئت إلى هُنا وقابلته، وجدت نفس الشيء تمامًا.. إنه لا يصدق؛ يعمل بجد يوميًا، ويظل لديه الرغبة في الفوز وتقديم أفضل المستويات حتى في سن الـ40 عامًا".

    ووصف ماني الأسطورة رونالدو بـ"الرياضي المتكامل"؛ لافتًا إلى أن تأثيره في النصر استثنائي، حيث يحفز جميع زملائه من خلال عقليته وشغفه.

  • Sadio Mane Al Nassr 2025Getty Images

    أرقام ساديو ماني مع نادي النصر

    النجم السنغالي ساديو ماني البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى فريق النصر الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ.

    صفقة ماني كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ30 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، لمدة 3 مواسم كاملة.

    ومنذ الانضمام للفريق النصراوي؛ سجل ماني 41 هدفًا وصنع 31 آخرين، خلال 108 مباريات في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    ولم يتوّج النجم السنغالي بأي لقب كبير مع النصر - حتى الآن -؛ مكتفيًا بالحصول على كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع موسم 2023-2024.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

