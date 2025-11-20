"هربت من عائلتي وهددتهم ولهذا انتقلت للنصر"! .. ساديو ماني يكشف قصة مثيرة في حياته ورأيه عن كريستيانو رونالدو

في البداية.. أكد النجم السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر، على شغفه الكبير بكرة القدم منذ الصغر؛ بدرجة دفعته للهروب من عائلته، عندما كان في سن الـ16 عامًا.

وعن ذلك يقول ماني في تصريحات مع "كورة بريك": "استيقظت في يومٍ ما الساعة الخامسة فجرًا، وقررت أن أغادر منزلي دون علم عائلتي؛ متجهًا إلى العاصمة السنغالية داكار".

وأضاف النجم السنغالي: "هذه كانت المرة الأولى التي أرحل فيها عن قريتي.. غبت لمدة أسبوع كامل؛ قبل أن تجدني عائلتي في النهاية".

وأوضح ماني أن عائلته أعادته إلى القرية مجددًا؛ إلا أنه أخبرهم بأن "المدرسة ليست له"، وأنهم إذا لم يدعموه في تحقيق حلمه بلعب كرة القدم سوف يهرب مجددًا.

واستطرد ساديو ماني: "قلت لعائلتي بالحرف وقتها؛ أنني لو هربت مجددًا، لن يعثر عليّ أحد هذه المرة".

وكشف ماني عن أنه أعطى العائلة فرصة لمدة عام واحد فقط، ليستكمل فيها دراسته إرضاءً لهم، قبل أن ينفذ تهديداته بالهروب مجددًا؛ قائلًا: "هذه المرة قاموا بدعمي.. وبدأت مسيرتي الحقيقية".