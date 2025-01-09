"الأخدود وجه رسالة إلى ماجد الجمعان وصدق سعود الصرامي!" .. النحلة ماني دوخ الخصم فجلب الفوز للنصر

النصر يخطف أول 3 نقاط في عام 2025..

قدّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "درسًا" أمام الأخدود، في كيفية تحقيق الفوز؛ دون بذل الكثير من المجهود، أو تقديم مستوى كبير على أرضية الملعب.

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النصر فاز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وتقدم الأخدود أولًا، بهدف سجله سافيور جودوين في الدقيقة السادسة؛ قبل أن يعود الفريق النصراوي بـ3 أهداف متتالية، منحته النقاط كاملة.

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ثلاثية النصر؛ جاءت عن طريق ساديو ماني "هدفين"، في الدقيقتين 29 و88 على التوالي، والأسطورة كريستيانو رونالدو من "ركلة جزاء"، في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة.. ارتقى النصر مؤقتًا إلى "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة؛ بينما تجمد الأخدود عند النقطة 12، في المركز "الرابع عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر على الأخدود، مساء اليوم الخميس، في مسابقة دوري روشن السعودي..