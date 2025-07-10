النصر يريد المشاركة في دوري أبطال النخبة..

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، البطولة القارية الثانية، والتي تشهد مشاركة النصر بـ"مقعد مباشر" في مرحلة الدوري.

وتأهل النصر إلى دوري أبطال آسيا 2، بعدما حلّ ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 70 نقطة، ليترك مقاعد دوري أبطال آسيا للنخبة إلى الاتحاد، بطل الدوري، والهلال "الوصيف"، والأهلي، المُتوج باللقب الآسيوي في النسخة الماضية.

ولكن يبدو أن هناك انتفاضة نصراوية تتعلق برفض المشاركة في البطولة القارية الثانية، وسط مطالبات بالتواجد في النخبة، برفقة الاتحاد والهلال والأهلي.