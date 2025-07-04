بمبلغ ضخم .. النصر يُبدي استعداده للتعاقد مع جابرييل مارتينيلي لتعويض دوران!

النصر يتحرك لتعويض دوران الذي رحل إلى فنربخشه

أفادت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي بدأ بتحويل أنظاره نحو نجم أرسنال، جابرييل مارتينيلي، في إطار سعيه للتعاقد مع جناح أيسر بارز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل محاولات النادي في إقناع ليفربول بالتخلي عن النجم الكولومبي لويس دياز، حيث تمسك "الريدز" بلاعبهم ورفضوا أي عروض مالية.

وفي ظل ذلك، حدد النصر الدولي البرازيلي مارتينيلي كخيار مثالي لتدعيم صفوفه، ضمن خطته لجلب أسماء كبيرة تُعزز من قوة الفريق على المستويين المحلي والقاري في الموسم المقبل.