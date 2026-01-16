لعنة "إهانة" زوجته للنصر تطارده: بريدراج رايكوفيتش يواصل السقوط الكبير.. "أخطاء حارس هاوٍ" تورط الاتحاد

بالطبع.. نحن أعطينا أمثلة بسيطة على أخطاء الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى نادي الاتحاد؛ لكن كما ذكرنا في بداية تقريرنا، اللاعب انخفض مستواه بشكلٍ كبير في 2025-2026 بالمقارنة مع الموسم الماضي.
وتزامن التراجع الكبير في مستوى رايكوفيتش، خلال الموسم الرياضي الحالي، مع أمرين مهمين للغاية؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: إصاباته المتكررة نهاية الموسم الماضي، ومطلع العام الرياضي الحالي.
* ثانيًا: دخوله هو وزوجته آنا رايكوفيتش، في مناوشات مع جماهير الأندية المنافسة.
وإذا ركزنا على النقطة الثانية؛ سنتذكر ما حدث بين رايكوفيتش وزوجته مع جمهور النصر، عقب الكلاسيكو السعودي الكبير.
الكلاسيكو الذي أُقيم يوم 28 أكتوبر 2025، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ انتهى بفوز الاتحاد بقيادة رايكوفيتش وقتها، بهدفين مقابل واحد أمام النصر.
وبعد إطلاق صافرة النهاية؛ دخل رايكوفيتش في مناوشات مع جمهور النصر الذي حاول رمي بعض الزجاجات عليه، لتكمل زوجته الأمر عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام".
آنا نشرت مقطع فيديو لرايكوفيتش عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وهو يشير إلى جماهير النصر بـ"الصمت"؛ مع ظهور مهاجم العالمي الأسطورة كريستيانو رونالدو، أثناء مغادرته الملعب حزينًا.
وعلقت زوجة رايكوفيتش على هذا المقطع، الذي جاء بأنغام الأغنية المصرية "أنا بابا"؛ قائلة: "لقد عاد الرئيس".
ولم تتوقف آنا عند هذا الحد؛ حيث وجهت بعض الإهانات لنادي النصر وجماهيره، وذلك عبر خاصية القصص بموقع "إنستجرام".
وأعادت آنا نشر "صورة مهينة" من أحد الحسابات، تظهر رايكوفيتش في هيئة شخص عملاق مفتول العضلات، ممسكًا بـ"حمار" باللونين الأصفر والأزرق؛ في إسقاط على الألوان الخاصة بقميص النصر.
ومنذ ذلك الوقت ونحن نُشاهد تراجع حاد في مستوى رايكوفيتش، وارتكاب الهفوة تلو الأخرى؛ حيث قد يكون ذلك مجرد "صدفة"، أو أنه تأثير الإصابات وانشغاله هو وزوجته بأمور خارج الملعب مثل المشاحنات الجماهيرية.