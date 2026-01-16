لعنة "إهانة" زوجته للنصر تطارده: بريدراج رايكوفيتش يواصل السقوط الكبير.. "أخطاء حارس هاوٍ" تورط الاتحاد

لا شك أن الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، لعب دورًا كبيرًا للغاية في الموسم الماضي الرائع "2024-2025"، الذي قدّمه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

رايكوفيتش قاد الاتحاد في الموسم الماضي؛ للتتويج بالثنائية المحلية "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين"، وذلك بعديد التصديات المبهرة.

لكن.. في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تراجع مستوى الحارس الصربي بشكلٍ كبير للغاية، مثل معظم زملائه في الفريق الأول.

وأصبح رايكوفيتش يرتكب أخطاءً ساذجة، من مباراة إلى أخرى؛ حيث من الممكن أن يتصدى لبعض الهجمات الخطيرة، ولكنه يقع في هفواتٍ غريبة بالمقابل.

آخر أخطاء رايكوفيتش؛ كانت في خسارة الاتحاد (0-1) أمام نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور بريدراج رايكوفيتش في مباراة الاتحاد والاتفاق، مساء اليوم الجمعة..