أحمد فرهود

لعنة "إهانة" زوجته للنصر تطارده: بريدراج رايكوفيتش يواصل السقوط الكبير.. "أخطاء حارس هاوٍ" تورط الاتحاد

رايكوفيتش تحوّل من سدٍ منيع في الاتحاد إلى مصدر للأخطاء المتكررة..

لا شك أن الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، لعب دورًا كبيرًا للغاية في الموسم الماضي الرائع "2024-2025"، الذي قدّمه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

رايكوفيتش قاد الاتحاد في الموسم الماضي؛ للتتويج بالثنائية المحلية "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين"، وذلك بعديد التصديات المبهرة. 

لكن.. في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تراجع مستوى الحارس الصربي بشكلٍ كبير للغاية، مثل معظم زملائه في الفريق الأول.

وأصبح رايكوفيتش يرتكب أخطاءً ساذجة، من مباراة إلى أخرى؛ حيث من الممكن أن يتصدى لبعض الهجمات الخطيرة، ولكنه يقع في هفواتٍ غريبة بالمقابل.

آخر أخطاء رايكوفيتش؛ كانت في خسارة الاتحاد (0-1) أمام نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور بريدراج رايكوفيتش في مباراة الاتحاد والاتفاق، مساء اليوم الجمعة..

    خطأ فادح.. انزلاق ثم لمسة يد تكمل "كارثة" رايكوفيتش ضد الاتفاق

    في الدقيقة 85 من عمر مباراة الاتحاد والاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تحصل الحارس الصربي المخضرم بريدراج رايكوفيتش، على "طرد مباشر".

    تحصل رايكوفيتش على "الطرد المباشر"؛ جاء بعد ارتكابه خطأين في لعبة واحدة فقط، على النحو التالي:

    * أولًا: انزلاق وفقدان توازن؛ خلال خروجه من مرماه للعب دور "الليبرو".

    * ثانيًا: إبعاد الكرة بيده خارج منطقة الـ18؛ وذلك بعد اختلال توازنه وسقوطه على أرضية الميدان.

    هُنا.. لم يتأخر حكم المباراة عبدالله العويدان، في إشهار "الكارت الأحمر" في وجه بريدراج رايكوفيتش؛ بعد مشاهدته اللعبة عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

    هفوة الاتفاق.. ليس الخطأ الأول لرايكوفيتش بهذا الشكل!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نتذكر خطأ فادح آخر قام به الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ بعد خروجه من مرماه.

    الخطأ الذي نقصده هُنا؛ هو ذلك الذي جاء في مباراة الاتحاد والخليج، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وقتها.. استقبل رايكوفيتش أربعة أهداف في شباكه؛ حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (4-4)، في واحدة من أمتع مباريات الدوري في الموسم الحالي.

    وخرج رايكوفيتش من مرماه آنذاك، للعب دور "الليبرو" أيضًا؛ ولكنه ذهب بالكرة إلى أطراف الملعب، قبل أن يمرر في مساحة ضيقة إلى زميله البرازيلي فابينيو.

    الكرة انقطعت من فابينيو؛ لتنتهي بهدفٍ خلجاوي، تم تسجيله في الشباك الفارغة تمامًا من رايكوفيتش.

    وبالتالي.. أثبت هذا الحارس الصربي بما لا يدع مجال للشك، من خطأ الخليج إلى هفوة الاتفاق؛ بعض النقاط السلبية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حارس لا يستطيع لعب دور "الليبرو"؛ بشكلٍ جيد.

    * ثانيًا: حارس لا يستطيع اللعب بالقدمين؛ بجودة عالية.

    * ثالثًا: حارس يتخذ بعض القرارات الخاطئة؛ عندما يتورط بالكرة.

    تراجع رايكوفيتش.. بين الإصابات ولعنة إهانة زوجته للنصر!

    بالطبع.. نحن أعطينا أمثلة بسيطة على أخطاء الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى نادي الاتحاد؛ لكن كما ذكرنا في بداية تقريرنا، اللاعب انخفض مستواه بشكلٍ كبير في 2025-2026 بالمقارنة مع الموسم الماضي.

    وتزامن التراجع الكبير في مستوى رايكوفيتش، خلال الموسم الرياضي الحالي، مع أمرين مهمين للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إصاباته المتكررة نهاية الموسم الماضي، ومطلع العام الرياضي الحالي.

    * ثانيًا: دخوله هو وزوجته آنا رايكوفيتش، في مناوشات مع جماهير الأندية المنافسة.

    وإذا ركزنا على النقطة الثانية؛ سنتذكر ما حدث بين رايكوفيتش وزوجته مع جمهور النصر، عقب الكلاسيكو السعودي الكبير.

    الكلاسيكو الذي أُقيم يوم 28 أكتوبر 2025، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ انتهى بفوز الاتحاد بقيادة رايكوفيتش وقتها، بهدفين مقابل واحد أمام النصر.

    وبعد إطلاق صافرة النهاية؛ دخل رايكوفيتش في مناوشات مع جمهور النصر الذي حاول رمي بعض الزجاجات عليه، لتكمل زوجته الأمر عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام".

    آنا نشرت مقطع فيديو لرايكوفيتش عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وهو يشير إلى جماهير النصر بـ"الصمت"؛ مع ظهور مهاجم العالمي الأسطورة كريستيانو رونالدو، أثناء مغادرته الملعب حزينًا.

    وعلقت زوجة رايكوفيتش على هذا المقطع، الذي جاء بأنغام الأغنية المصرية "أنا بابا"؛ قائلة: "لقد عاد الرئيس".

    ولم تتوقف آنا عند هذا الحد؛ حيث وجهت بعض الإهانات لنادي النصر وجماهيره، وذلك عبر خاصية القصص بموقع "إنستجرام".

    وأعادت آنا نشر "صورة مهينة" من أحد الحسابات، تظهر رايكوفيتش في هيئة شخص عملاق مفتول العضلات، ممسكًا بـ"حمار" باللونين الأصفر والأزرق؛ في إسقاط على الألوان الخاصة بقميص النصر.

    ومنذ ذلك الوقت ونحن نُشاهد تراجع حاد في مستوى رايكوفيتش، وارتكاب الهفوة تلو الأخرى؛ حيث قد يكون ذلك مجرد "صدفة"، أو أنه تأثير الإصابات وانشغاله هو وزوجته بأمور خارج الملعب مثل المشاحنات الجماهيرية.

    كلمة أخيرة.. خطة اتحادية تفتح الباب أمام رحيل بريدراج رايكوفيتش

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن مستقبل الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى نادي الاتحاد؛ أصبح يثير الكثير من الجدل في أوساط قلعة العميد، بعد تراجع مستواه مؤخرًا.

    وهُناك بعض الأصوات التي تعالت، بشأن إمكانية التخلي عن رايكوفيتش بنهاية الموسم الحالي؛ مع وضع خطط لتعويضه، على النحو التالي:

    * أولًا: التعاقد مع لاعب في نفس المركز؛ أي حارس أجنبي أفضل منه.

    * ثانيًا: التعاقد مع حارس محلي خبرة؛ مع تعويضه بأجنبي في مركز آخر.

    حتى أن بعض الأصوات كانت تطالب بتنفيذ الخطة الثانية، وهي التعاقد مع حارس محلي وتعويض رايكوفيتش بأجنبي في مركز آخر؛ خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، وعدم انتظار الصيف القادم.

    لكن مع الصعوبات المالية في الاتحاد؛ يبدو الأقرب هو بقاء الحارس الصربي حتى الميركاتو الصيفي القادم، ثم التخلي عنه.

