النصر ضد برسبوليس | خاب ظن والدة نجم العالمي والجميع، وفرصة ثمنية فرط بها "الصف الثاني" بغرابة!

أبرز ملامح مواجهة النصر وبرسبوليس في ختام مرحلة الدوري..

كما ذهب النصر إلى إيران .. عاد منها؛ لن يرتقي مركزًا ولن يهبط كذلك من المرتبة الثالثة في جدول ترتيب مرحلة الدوري من بطولة النخبة الآسيوية، وحتى وإن زاد رصيده نقطه..

العالمي عاد بنقطة التعادل اليوم الإثنين، أمام برسبوليس بعدما حسمت نتيجة (0-0)، مباراة الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

اللقاء تحصيل حاصل في الأساس للنصر، الذي حسم صعوده لدور الـ16، لكن ارتفع رصيده إلى 17 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن الهلال والأهلي السعوديين اللذين لم يخوضا مباراة الجولة الثامنة بعد.

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أما الفريق الإيراني فـ"مؤقتًا" صعد للمركز الثامن "المؤهل لدور الـ16"، برصيد سبع نقاط، لكنه في انتظار نتائج بقية المنافسين، لحسم موقفه بشكل رسمي.

كتيبة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي أتت من الرياض في غياب الكثير من اللاعبين الأساسيين على رأسهم كريستيانو رونالدو، جون دوران، بينتو، أوتافيو وغيرهم، كون اللقاء تحصيل حاصل، فمن الأفضل إراحة الأساسيين.

دعونا نتحدث أكثر عن أبرز ملامح تلك المواجهة بين النصر وبرسبوليس في السطور التالية..