بعد إقالة الجمعان وهييرو وانتهاء مجلس الماجد .. كشف المسؤول عن مفاوضات جيسوس وصفقات النصر الجديدة!

من يدير المشهد في النصر حاليًا؟

أصبحت جماهير الأندية الأربعة الكبار "الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر"، في انتظار ما ستسفر عنه انتخابات الشركات غير الربحية، والتي يُنتظر أن تفتح أبواب الترشيح، في ظل الجدل الإداري الذي يتعلّق بهذه الأندية مؤخرًا.

النصر هو أكثر تلك الأندية إثارة للجدل، نظرًا للتغييرات التي شهدها خلال الفترة الماضية، بعد إقالة الرئيس التنفيذي للشركة الربحية، ماجد الجمعان، والمدير الرياضي فيرناندو هييرو.

التفاوض مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس، وتجديد عقد كريستيانو رونالدو، والتعاقد مع صفقات جديدة، على غرار نادر الشراري الذي ينتظر الإعلان عن قدومه من الشباب رسميًا، كلها ملفات جعلت الجماهير تتساءل، من يدير المشهد في النصر، في الوقت الحالي؟