النصر ضد الوصل | حلت الانفراجة على من وصفوهم بـ"العالة" .. والمهمة ليست سهلة يا جون دوران!

أبرز ملامح فوز النصر أمام الوصل..

قل ما شئت عن مستوى الوصل، لكن لن يكون منطقيًا أن ترجع تفوق النصر الليلة، لعدم قدرة الخصم على مجاراته، فقد كانت مباراة مميزة على كافة الأصعدة..

العالمي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الفريق الإماراتي برباعية نظيفة، على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

الرباعية تناول على تسجيلها كل من علي الحسن، كريستيانو رونالدو "هدفين" ومحمد آل فتيل، في الدقائق 25، 44، 78 و88 على الترتيب.

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كلا الفريقين دخل المباراة كـ"تحصيل حاصل" من ناحية الصعود، إذ حسما تأهلهما بالفعل لدور الـ16، لكن ترتيب المراكز هو الشغل الشاغل حاليًا، فعقب فوز العالمي الليلة رفع رصيده للنقطة 16 محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الغرب، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي السعودي "المتصدر"، أما الوصل فيأتي بالمركز الخامس وتجمد رصيده عند 11 نقطة.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح فوز النصر أمام الوصل..