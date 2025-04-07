"يا ويل مَن يواجه النصر ووالله لأموت إذا جئت إلى ملعب الهلال!" .. محمد نور يحذر من حملة ممنهجة لإسقاط الاتحاد

الهلال والنصر والاتحاد في عين محمد نور..

تحدث محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية، عن العديد من الملفات الساخنة؛ في ظل المنافسة الشرسة خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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نور حذر في حديثه مع برنامج "دورينا غير"، من وجود حملة ممنهجة؛ لإسقاط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع تبريره تعثرات الهلال.

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أيضًا.. تطرق أسطورة السعودية للحديث عن حظوظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي، ببطولتي دوري روشن السعودي والنخبة الآسيوية.