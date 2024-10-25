"لا يستطيع المنافسة بالمحليين وهذا ما أثبته غياب كريستيانو رونالدو أمام الخلود!" .. النصر ليس مثل الهلال وعذاب نور الدين زكري مستمر

النصر يفشل في الفوز لأول مرة مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي..

"لم يخسر ولكنه لم يفز أيضًا".. الحديث هُنا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الذي نجا بإعجوبة من الهزيمة أمام الخلود، مساء اليوم الجمعة.

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النصر سقط في فخ التعادل (3-3) أمام مستضيفه الخلود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتقدم الخلود بهدف مبكر في الدقيقة 12، سجله نجم جزر القمر ميزياني ماوليدا، قبل أن يتعادل النصر برأسيه رائعة من مدافعه الإسباني إيمريك لابورت، بعدها بـ4 دقائق فقط.

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وخطف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، هدف التقدم للفريق النصراوي في الدقيقة 24، قبل أن يعود ماوليدا ويتعادل لمصلحة الأخدود، في الدقيقة 28.

لم يكتفِ الأخدود بذلك.. حيث جاء الدور على الكونجولي جاكسون موليكا، الذي سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل تاليسكا للنصر، في الدقيقة الخامسة من الوقت بد الضائع، من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 18، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "الوصيف"، ومثلهم عن الهلال "المتصدر"، الذي لعب مباراة أقل منهما.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل النصر والخلود المثير، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري، مساء اليوم الجمعة..