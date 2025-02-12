"سماجة وخفة دم في غير محلها!" .. اسم نصراوي كبير يهاجم العالمي بعد السخرية من الهلال

النصر أثار الجدل في اليومين الماضيين..

أثار نادي النصر "الجدل"، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع سقوط "الغريم" فريق الهلال أمام ضمك.

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الهلال سقط في فخ التعادل (2-2) أمام ضمك، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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بعد هذه المباراة.. نشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، تغريدة مثيرة للجدل مرفقة بصورة مهاجم الفريق الجديد جون دوران؛ كتب فيها: "من أجل أن تضمك الجماهير إلى مصاف النجوم؛ يجب أن تكون البدايات عظيمة هكذا!".

وتعرض النصر لهجومٍ جماهيري عنيف، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه التغريدة المقصود بها "السخرية" من الزعيم الهلالي، وذلك بالربط بين "تضمك وضمك"؛ ما دفع العالمي لإزالة هذا المنشور من حسابه.