تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Malcom Al Sadd Al Nassr Al QadsiahGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

أغلق الباب في وجه النصر والقادسية! .. وكيل مالكوم يرد رسميًا على انتقال نجم الهلال إلى السد

الهلالالنصرالقادسيةالسدمالكومدوري روشن السعوديدوري نجوم قطرانتقالات

وكيل مالكوم يكشف الحقائق..

أصبح مستقبل النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "مادة دسمة" في وسائل الإعلام؛ سواء المحلية أو العالمية.

مالكوم البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى صفوف الهلال في صيف عام 2023؛ حيث قدّم موسمًا أول أكثر من رائع، قبل أن يتراجع مستواه بشكلٍ واضح في 2024-2025.

تراجع مستوى النجم البرازيلي، بالإضافة إلى اشتباكه أكثر من مرة مع مشجعي الزعيم؛ جعل الحديث يزداد عن رحيله من صفوف الفريق الأزرق، مع ارتباط اسمه ببعض الأندية مثل "النصر والقادسية السعوديين، والسد القطري".

الموضوع يُستكمل بالأسفل