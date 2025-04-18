"صانع قرار النصر يفهم كرة وعلى ريال مدريد الندم!" .. بيولي يعيد مأساة تاليسكا في أوتافيو ومباراة القادسية الدليل

نادي النصر يعود للسقوط في الدوري..

الحياة تعطي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الكثير من الفرص؛ إلا أنه لم يستفد منها أبدًا؛ بل يضيعها الواحدة تلو الأخرى.

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النصر لم يستفد من كثير التعثرات لنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ كما أنه لم يستغل السقوط الأخير لعملاق جدة الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد خسر (0-2) أمام الفتح، مساء أمس الخميس، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ حيث كان من الممكن للنصر أن يقلل الفارق مع "المتصدر" لـ5 نقاط.

لكن.. رفض النصر ذلك؛ بعد أن خسر (1-2) أمام مستضيفه القادسية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري.

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القادسية افتتح النتيجة عن طريق تركي العمار، في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يُعادل ساديو ماني للنصر، في الدقيقة 84.

وبعد 3 دقائق فقط من هدف ماني.. سجل بيير إيمريك أوباميانج هدف الانتصار للقادسية؛ الذي وصل إلى نقطته الـ55، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب الدوري.

ومن ناحيته.. تجمد الفريق النصراوي عند النقطة 57، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب الدوري؛ وبفارق 4 نقاط عن الهلال "الوصيف"، و8 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد هزيمة النصر أمام القادسية، مساء اليوم الجمعة.