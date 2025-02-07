النصر والفيحاء | دوران لم يكن الوحش الوحيد .. واحذر يا بيولي من "خطأ الشاطر" وغياب لاعب يخدم الأهلي!

النصر يعود لمركزه الثالث قبل كلاسيكو الأهلي..

لا يزال النصر يواصل سلسلة الانتصارات، بالفوز الرابع على التوالي في دوري روشن السعودي، على حساب الفيحاء بنتيجة (3-0)، على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة التاسعة عشر.

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وتقدم جون دوران بهدفي النصر الأول والثاني في الدقيقتين 22 و72، فيما وقع كريستيانو رونالدو على الهدف الثالث في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

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وعاد النصر للمركز الثالث في جدول دوري روشن، برصيد 41 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية "الرابع"، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة، في المركز الرابع عشر، فيما يستعد النصر لمباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، الخميس المقبل.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز اللمحات حول أداء النصر والفيحاء في مباراة الجولة التاسعة عشر..