النصر والفتح | مركز تاليسكا في أمان بعد رحيله .. ولقطة بينتو قد تحرم نواف العقيدي من الرحيل!

النصر يصعد للمركز الثالث وينتظر هدية الهلال أمام القادسية..

على آمال انتظار تعثر القادسية، حقق النصر فوزًا على نظيره الفتح، بنتيجة (3-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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النصر رفع رصيده إلى 35 نقطة، ليصعد "مؤقتًا" إلى المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، لينتظر تعثر القادسية أمام الهلال، في لقاء الجولة، من أجل إنهاء الدور الأول كثالث الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط، في المركز الثامن عشر، والأخير.

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وجاء الهدف الأول للنصر عن طريق مروان سعدان، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 41، فيما أضاف محمد سيماكان الهدف الثاني، في الدقيقة 57، قبل أن يرد مراد باتنا بهدف تقليص الفارق للفتح في الدقيقة 72، بينما وقّع كريستيانو رونالدو على ثالث الأهداف في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة النصر والفتح، في دوري روشن السعودي..