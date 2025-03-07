النصر ضد الشباب | لنطلق عليها "جولة حمد الله" .. ورونالدو بين الشهد والدموع و"الغيرة" كادت تخرجه مصابًا

أحداث مثيرة في ديربي الرياض..

قمة كروية رمضانية، أوفت بوعودها وقدمت عدة لقطات مثيرة، وانتهت بالتعادل بين النصر والشباب بنتيجة (2-2)، على ملعب الأول بارك، في ديربي الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدم عبد الرزاق حمد الله بهدف للشباب من علامة الجزاء في الدقيقة 44، ثم رد أيمن يحيى سريعًا بالتعادل للنصر بالدقيقة 45+2، فيما أبى كريستيانو رونالدو أن ينهي الشوط الأول إلا بإحراز الهدف النصراوي الثاني بالدقيقة 45+7، قبل أن يرد محمد الشويرخ بالتعادل الشبابي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وواصل النصر المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، بعدما لاقى محمد آل فتيل بطاقة حمراء مباشرة إزاء تدخل على بودينسي أثناء فرصة هجمة محققة.

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ورفع النصر رصيده إلى 48 نقطة، ليبقى في المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الأهلي "الخامس" والذي تعادل مع الخليج، بينما جاء الشباب بالمركز السادس، برصيد 40 نقطة.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رونالدو وحمد الله في ديربي الرياض..