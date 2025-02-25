"لا تحدث مع أي فريق آخر!" .. النصر يعلن رفض الرابطة تأجيل مواجهة العروبة ويكشف عن مخاطر ذلك

ضغط كبير ينتظر النصر في الأيام القادمة..

لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، هو الهدف الأول لنادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ خاصة مع التراجع المحلي الملحوظ.

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النصر خسر لقب السوبر السعودي، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين؛ مع احتلاله المركز "الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 44 نقطة، على بُعد 11 نقطة من نادي الاتحاد "المتصدر".

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أما في النخبة الآسيوية.. حجز الفريق النصراوي بطاقة التأهل إلى دور "ثمن النهائي"؛ حيث سيضرب موعدًا مع استقلال طهران الإيراني.