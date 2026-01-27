من الأمس لم تهدأ الأجواء في الوسط الرياضي السعودي على إثر الفيديو المنتشر للحكم سلطان الحربي رفقة سعد الناصر؛ نجم النصر، عقب مواجهة التعاون، حيث لجأ البعض للتشكيك في ذمة الأول!
"يا ناس خافوا الله!" .. إعلاميون يكشفون حقيقة فيديو الحكم مع لاعب النصر المثير للغضب بعد مواجهة التعاون
ما القصة؟
النصر استضاف التعاون أمس الإثنين، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وتمكن العالمي من الخروج بنقاط المباراة كاملة، بفضل هدف بالنيران الصديقة، سجله محمد الدوسري برأسية طائشة، بعد عرضية من الجناح السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.
وقد أدار المباراة السعودي ماجد الشمراني كحكم ساحة، بجانب سلطان الحربي حكم تقنية الفيديو، والأخير تحديدًا هو من أثار الجدل..
فيديو الحكم وسعد الناصر
عقب انتهاء مواجهة النصر والتعاون، نشر المراسل الصحفي معن القويعي، فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يجمع بين سلطان الحربي؛ حكم الفيديو في المباراة، مع سعد الناصر.
وظهر الثنائي خلال الفيديو يتبادلان الحديث، قبل أن ينظر الحربي في اتجاه مصور الفيديو، مشيرًا بعلامات الرفض.
البعض فسر رد فعل سلطان الحربي أنه خوف من تصوير حديثه مع لاعب النصر، وآخرون افترضوا أن علامات الرفض لم تكن موجهة بالأساس إلى حامل الكاميرا، فيما ذهبت فئة ثالثة مع اتجاه رفضه التصوير منعًا للتشكيك في نواياه أو حدوث سوء فهم ما.
القحطاني والغامدي يعلقون
من يعاصرون الأحداث عقب المباريات هموا للدفاع عن سلطان الحربي وتصرفه، مؤكدين أنه موقف معتاد بين الحكام واللاعبين مع انتهاء المباريات سواء على أرض الملعب أو في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.
أحد من دافعوا عن الحكم كان فلاح القحطاني، الذي لام معن القويعي على تصرفه، كاشفًا محاولاته كذلك للإيقاع بين البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، ورئيس النادي عبدالله الماجد على خلفية انتقاد الأخير للمدرب مؤخرًا عبر بودكاست "سقراط".
وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الزميل معن القويعي حضر المؤتمر وكان وده يسأل جيسوس عن رده على تصريحات رئيس النصر ورفض المنسق لأن المؤتمر عن الأمور الفنية.
"بعدها راح المكس زون اللي يمر من عنده كل لاعبي الفريقين والحكام اللي يطلعون للباص وأمام كل وسائل الإعلام، وصور مقطع عادي نشوفه بكل المباريات!، يا ناس خافوا الله".
واتفق مع رأي فلاح القحطاني، الناقد الرياضي تركي الغامدي معلقًا: "لقطة عادية وتحصل دائمًا مثل هذه الأحاديث الجانبية بين الحكام واللاعبين عند غرف الملابس وبعيدًا عن عدسات المصورين وأنا شاهد عيان على عدد منها".
وأضاف: "حتى ردة فعل الحكم سلطان الحربي وطلب عدم التصوير طبيعية لأنه لا يريد أن يُفسر الفيديو بمثل ما فسره البعض من تشكيك ودخول في الذمم!".
الغامدي اختتم رسالته: "نصيحة .. قبل تكتب شيء تذكر قول الله تعالي (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)".
جدل سعد الناصر أمام التعاون
بالحديث عن سعد الناصر؛ ظهير أيسر النصر، بالتحديد فقد أكد خبراء التحكيم سمير عثمان ومحمد فودة عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أنه كان يستحق الطرد بعد مرور تسع دقائق من مواجهة التعاون.
عثمان أوضح: "هناك أربع حالات لطرد اللاعب ألا وهي العناصر الفرصة المحققة؛ أولها المسافة وقد كانت قريبة في احتكاك الناصر مع محمد محزري، ثانيها عدد المدافعين وبالحالة لم يكن هناك عدد، ثالثها الاتجاه للمرمى ولاعب التعاون كان وجه للمرمى بالفعل، رابعها السيطرة المستقبلية، ومتوفرة بالفعل في تلك الحالة".
وأضاف: "تصادم الناصر مع محزري أفقده السيطرة على الكرة، وعناصر الطرد متوفرة، وكان يجب أن يُطرد سعد الناصر".
وقد أيد محمد فودة حديث سمير عثمان، معارضًا تجاهل ماجد الشمراني طرد سعد الناصر منذ الدقيقة التاسعة من مواجهة النصر والتعاون.
وماذا بعد؟
بعد تلك المباراة، سيكون النصر على موعد مع الحلول ضيفًا على الخلود في 30 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وفي اليوم ذاته، يستضيف التعاون نظيره الأخدود، في إطار مباريات الجولة نفسها (19).
ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 مع لعب 17 مباراة، برصيد 40 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن الهلال؛ محتل الصدارة، فيما يتفوق بفارق الأهداف فقط عن الأهلي؛ صاحب المركز الثالث.
أما التعاون فقد تراجع مع تعثراته الأخيرة إلى المركز الخامس برصيد 35 نقطة.