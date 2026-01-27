"يا ناس خافوا الله!" .. إعلاميون يكشفون حقيقة فيديو الحكم مع لاعب النصر المثير للغضب بعد مواجهة التعاون

من يعاصرون الأحداث عقب المباريات هموا للدفاع عن سلطان الحربي وتصرفه، مؤكدين أنه موقف معتاد بين الحكام واللاعبين مع انتهاء المباريات سواء على أرض الملعب أو في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

أحد من دافعوا عن الحكم كان فلاح القحطاني، الذي لام معن القويعي على تصرفه، كاشفًا محاولاته كذلك للإيقاع بين البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، ورئيس النادي عبدالله الماجد على خلفية انتقاد الأخير للمدرب مؤخرًا عبر بودكاست "سقراط".

وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الزميل معن القويعي حضر المؤتمر وكان وده يسأل جيسوس عن رده على تصريحات رئيس النصر ورفض المنسق لأن المؤتمر عن الأمور الفنية.

"بعدها راح المكس زون اللي يمر من عنده كل لاعبي الفريقين والحكام اللي يطلعون للباص وأمام كل وسائل الإعلام، وصور مقطع عادي نشوفه بكل المباريات!، يا ناس خافوا الله".

واتفق مع رأي فلاح القحطاني، الناقد الرياضي تركي الغامدي معلقًا: "لقطة عادية وتحصل دائمًا مثل هذه الأحاديث الجانبية بين الحكام واللاعبين عند غرف الملابس وبعيدًا عن عدسات المصورين وأنا شاهد عيان على عدد منها".

وأضاف: "حتى ردة فعل الحكم سلطان الحربي وطلب عدم التصوير طبيعية لأنه لا يريد أن يُفسر الفيديو بمثل ما فسره البعض من تشكيك ودخول في الذمم!".

الغامدي اختتم رسالته: "نصيحة .. قبل تكتب شيء تذكر قول الله تعالي (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)".