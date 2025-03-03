النصر ضد الاستقلال | عندما تجبرك الظروف على احترام كريستيانو رونالدو أكثر .. ولا تظلموا ساديو ماني!

أبرز ملامح تعادل النصر السلبي أمام الاستقلال في إيران..

كما كانت العودة من إيران بالثلاث نقاط من أمام الاستقلال في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية 2024-2025 شاقًا كثيرًا على النصر، كان الفوز الليلة على الفريق نفسه في ذهاب دور الـ16 صعبًا، بل لم يتحقق من الأساس..

العالمي في الجولة الثالثة عاد من إيران بهدف في الوقت القاتل في شباك الاستقلال عن طريق مدافعه الإسباني إيمريك لابورت.

لكن غاب لابورت الليلة، فحضرت نتيجة التعادل السلبي دون أهداف على ملعب آزادي، ليتأجل حسم المتأهل من بين النصر والاستقلال لدور ربع النهائي، للقاء الإياب المقرر له العاشر من مارس الجاري في الرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مباراة الليلة انقسمت لشقين؛ الأول لصالح النصر في ظل تقديمه 45 دقيقة أولى رائعة، عابها غياب الأهداف فقط في ظل براعة الحارس الإيراني حسين حسيني، والثاني لصالح الاستقلال الذي استفاق في النصف الثاني من المباراة لولا تألق حارس العالمي بينتو الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة.

وفي السطور التالية نسلط الضوء أكثر على بعض النقاط البارزة من مواجهة الليلة بين الاستقلال والنصر..