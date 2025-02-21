النصر والاتفاق | السعودية فازت على الأرجنتين مجددًا يا سعد الشهري .. وآل فتيل مثال على اسلوب العالمي "وثغرته"

النصر يتنازل عن المركز الثالث بـ"ريمونتادا" الاتفاق..

قالها سعد الشهري قبل المباراة، ونفذها الاتفاق، ليتلقى النصر خسارة مؤلمة بنتيجة (2-3)، على ملعبه الأول بارك، في مباراة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأحرز أيمن يحيى ومحمد آل فتيل هدفي النصر في الدقيقتين 47 و65، بينما جاءت ثلاثية الاتفاق عن طريق آل فتيل "بالخطأ في مرماه" وثنائية جورجينيو فينالدوم، في الدقائق 55 و82 و89 من عمر المباراة.

وعانى النصر من غيابات عدد من النصر، بين أوتافيو ومحمد سيماكان وعبد الله الخيبري، وسلطان الغنام وعلي لاجامي، لينضم المهاجم الكولومبي جون دوران إلى القائمة، بعد تلقيه بطاقة حمراء في الدقيقة 90+2، ليغيب عن المواجهة المُقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتجمد رصيد النصر عند 44 نقطة، ليبقى في المركز الرابع في جدول دوري روشن، بفارق 3 نقاط عن القادسية الذي انفرد بالمركز الثالث، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثامن.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي..