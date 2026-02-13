في ليلة ابن النشامى: موسى التعمري "ينجح فيما فشل فيه" لامين يامال.. وعثمان ديمبيلي بـ"نسخة كريستيانو رونالدو المملة" مع باريس سان جيرمان

لم تكن مجرد مباراة كرة قدم؛ بل كانت ليلة سقطت فيها الأقنعة، وتوقفت فيها محركات باريس سان جيرمان الفارهة أمام انضباط وصرامة نادي رين.

باريس سان جيرمان سقط (1-3) أمام مستضيفه رين، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية رين في الشباك الباريسية؛ جاءت عن طريق كل من موسى التعمري وإستيبان ليبول وبريل إيمبولو، في الدقائق 34 و69 و81 تواليًا.

أما هدف باريس سان جيرمان الوحيد؛ فجاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة، عن طريق النجم عثمان ديمبيلي.

وبهذه النتيجة.. تجمد باريس سان جيرمان عند النقطة 51؛ ليصبح مهددًا بفقدان "الصدارة" لمصلحة لانس "الوصيف"، الذي يمتلك في رصيده 49 نقطة - مع مباراة أقل -.

ومن ناحيته.. حصد رين نقطته الـ34؛ في "المركز الخامس" مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد سقوط باريس سان جيرمان ضد رين..