"لا نعلق على أخبار الميركاتو ولكن!".. مارسيليا يحسم موقفه من انتقال ماسون جرينوود إلى الهلال

يبدو أن العملاق الفرنسي مارسيليا، حسم موقفه نهائيًا من "بيع" عقد نجمه الإنجليزي ماسون جرينوود، إلى نادي الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

وارتبط اسم جرينوود بالانتقال إلى الهلال، في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك وسط رغبة قوية من إدارة الزعيم، في تدعيم الخط الأمامي للفريق الأول.