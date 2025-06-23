"الموافقة وصلت بشرطٍ واحد وهكذا رد المسؤولين!" .. تفاصيل مفاوضات السعودية مع والد ليونيل ميسي

مفاجأة سارة إلى الجماهير السعودية..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة للغاية، في مساعي المسؤولين السعوديين لـ"التعاقد" مع الأسطورة ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي.

ميسي كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى السعودية - وتحديدًا الهلال -، في صيف عام 2023؛ ولكنه فضل الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية من بوابة إنتر ميامي، وقتها.

ومؤخرًا.. أعادت السعودية التفاوض مع الأسطورة الأرجنتينية، على أمل ضمه بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025 - المقامة على الأراضي الأمريكية حاليًا -؛ خاصة في ظل عدم تجديد عقده مع فريقه، والذي ينتهي في ديسمبر من العام الجاري.